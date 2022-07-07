İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında gerginlik

İSKİ Zeytinburnu Hizmet Binası açılış töreninin ardından İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma yaşandı. Arısoy'un İBB Meclisi'nde Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatıyla ilgili konuşması İmamoğlu ile arasında gerginlik oluşturdu. İmamoğlu konuyla ilgili kendisine danışılmadığını dile getirirken, Arısoy, 1 buçuk yıldır bekletildiklerini söyledi.

“TBF Başkanı gelip anlatmadı”

İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını söyledi. İmamoğlu, “Mülk sahibi devlettir. Gelip konuşacaklar. Seninle konuşmuşlar” dedi. Arısoy ise “Ruhsatı ben verdim. Zeytinburnu Belediyesi hissedardır” diyerek cevap verdi.

“Bir buçuk yıldır reddediyorsun”

İSKİ Zeytinburnu Hizmet Binası'nın açılışında yaşanan bu diyaloğu doğru bulmadığını söyleyen Arısoy, “Ben rakamsal şeyleri söylüyorum. Yazdığım şeyler var. 1 buçuk yıldır reddediyorsun” dedi. İmamoğlu konuyla ilgili “Beni niye aramıyorsun?” diyerek soru yöneltti. Arısoy, “İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Ben paydaşıyım. Siz benden önce açıklama yapmışsınız. Benim ruhsat verdiğim yeri siz mühürlediniz. Peki siz ruhsatı iptal ederken beni aradınız mı?” diyerek soruyu yanıtladı.

“Benim devlet terbiyem müsaade etmez”

Kameraların önünde tartışmayı doğru bulmadığını söyleyen Arısoy, “Bu samimi değil. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanının bunu müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem buna müsaade etmez. İş görme tavrı değil. Bunu keşke yukarıda konuşsaydık. Siz kameraların önünde konuşmayı tercih ediyorsunuz” dedi. İmamoğlu, Arısoy'a “Beni suçladınız. Benimle irtibat kurun” diyerek cevap verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan tartışmanın ardından açılışı yapılan hizmet binasını terk etti.

Öte yandan, yaşanan tartışmanın ardından bir süre sonra aracına doğru geçen İmamoğlu'na bir vatandaş, Bakırköy'de mahkeme kararlarına rağmen hukuksuz işlemler yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Caner Sönmez