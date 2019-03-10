İmamoğlu: 'İstanbul bu ülkenin motoru gibidir, İstanbul çalışırsa Türkiye çalışır'

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunduktan sonra kent meydanına gelerek vatandaş ve esnafı ziyaret etti. Burada İmamoğlu'nu karşısında gören vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulunurken, başkan adayı yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman cadde üzerinde yürümekte güçlük çekti. Esnafın sıkıntılarını dinleyerek vatandaşlardan seçime yönelik destek isteyen İmamoğlu, meydanda bulunan siyasi partilerin seçim stantlarına da ziyaret gerçekleştirerek başarı dileklerini iletti.

“Haddini aşanlara haddini bildirme yeri sandıktır”

Cadde üzerinde izdiham nedeniyle yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, yüksek bir noktaya çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti. İmamoğlu, “Bilin ki duygularınız, emeğiniz temiz, gönlünüz güzel. Bilin ki bu toplumun her kesimini aynı şekilde siyasiler bazen haddini aşabilir. Haddini aşanlara haddini bildirme yeri sandıktır bunu unutmayın. Kötü lafla uğraşmayın. Siz güzel laflar kurun ben size söz veriyorum çocuklarınızın kulaklarını tıkayacağı hiçbir cümle kurmayacağım. Siyasetin asla ahlaksız kısmına dahil olmayacağım” dedi.

“Bu çocukları yarına hazırlamak, ülkeyi yarına hazırlamaktır”

Pendik merkezdeki esnaf gezisinin ardından Kavaklıpınar Mahallesine geçen İmamoğlu, burada vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar Başkan adayı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Mitingde vatandaşlar havai fişek gösterilerinde bulunurken, İmamoğlu'nun konuşması sık sık destek sloganlarıyla kesildi. Alanı dolduran halka hitap eden İmamoğlu, “Biz sizin çocuklarınızı kendi çocuklarımız gibi düşüneceğiz, onların geleceğini onların eğitimlerini, onların hayata atılmalarını düşüneceğiz. Sizin çocuklarınızı yani bu şehrin çocuklarını, bu güzel zihinleri, bu çocuklarımızı yarına hazırlamak ülkeyi yarına hazırlamaktır. Ama siz çocukları unutursanız olmaz, gençleri unutursanız olmaz, yoksulluğu yok sayarsınız, insanlarla dalga geçer bunlar zenginlik kuyruğu derseniz olmaz. Gıda erişimini ucuzlatacağız, işsizliği azaltacağız, işsizlerle birebir ilgileneceğiz meslek edindirip iş bulacağız” şeklinde konuştu.

“İstanbul bu ülkenin motoru gibidir, İstanbul çalışırsa, Türkiye çalışır”

İstanbul'un Türkiye'deki önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Çözüm yerelden başlar, İstanbul'dan başlar. İstanbul bu ülkenin motoru gibidir. Motoru çalışırsa Türkiye çalışır, İstanbul'un sorunları çözülürse Türkiye'nin sorunları çözülür. Oyunuzun değeri çok önemli, fazla gün kalmadı, şurada o kadar güzel gözler, yürekler gönüller görüyorum. Hepinizin kurban olurum, hepinizin gözlerinde bu şehre gelmiş hayaller kurmuş, hayallerini gerçek olmasını isteyen insanlarsınız. Hayallerinizi gerçekleştireceğiz. Pendik mağduriyetini de gidereceğiz, metrosunu da çevresinin özellikle. Sosyal hayata katılmasını da destekleyeceğiz. Bu şehirde yeşil alanı koruyacağız. Yeşil alanı artıracağız. Yaşam vadileri yapacağız bu şehre, sağlıklı güzel ortamlarda çocuklarınızla sıkıldığınız zaman iyi bir dünya hayat yaşayın diye, bunu yapmazsanız olmaz. Bu şehir üstünüze üstünüze gelir sizi yorar üzer. O bakımdan Pendik'e dönük çözümlerimiz hazır. İstanbul'un tamamına dönük çözümlerimiz hazır. Ama 21 gün kaldı, seçime çalışacağız. Hepinizin çalışmasını istiyorum” diye konuştu.

“5 yıl bu şehir için, sizin için, evlatlarınız için çılgınlar gibi çalışacağım”

Seçim çalışmalarında herkesin rol almasını isteyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Biz her ilçede çalışkan arkadaşlarımızla güzel işlere imza atacağız. Beni anlatacaksınız. Birine anlatırken, diyeceksiniz ki ‘Genç mi genç, yakışıklı mı yakışıklı, enerjisi var, çalışkan bilgili, ahlaklı, kültürlü, vicdanlı, adalet duygusu yüksek bir kardeşim var diyeceksiniz' bakın bu cümleleri kuracaksınız ya vallahi de billahi bu kardeşiniz sizi mahcup etmeyecek. Söylediğiniz hiçbir şeye sizin yüzünüzü kızartmayacağım. 5 yıl bana öyle bir sorumluluk yükleyin ki 5 yıl sizin için, bu şehir için, sizin evlatlarınız için çılgınlar gibi çalışacağım” şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak - Mehmet Başa