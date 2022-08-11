İmamoğlu: 'Sağanak yağışın 15.00 itibariyle doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor'

Meteoroloji ve AFAD'ın yapmış olduğu yağmur uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli olması muhtemel sağanak yağışı ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne giderek açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ Yağmur beklentisi içerisindeydik. Bu süreç dünden beri devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem de AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber bu haftanın başından beri teyakkuzdayız ve süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak artırmış durumda. Dün itibariyle Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan ve daha sonra ilerleyen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili olmuştu. Bugün ki yağış çok kayda değer ve insanlarımızı mağdur edecek büyük bir oranda aksilik yaşanmadı” dedi.

Şu an itibarıyla yağışın Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü olduğunu kaydeden İmamoğlu, “ Saat 15.00'e kadar İstanbul'da bu illerin arasında ancak doğu ilçelerimizde Şile, Pendik, Kartal, Tuzla, hattında daha etkili olacağını öngörüyoruz. Yine de bu günü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Biz 2.5 yıldır İstanbul'da hem İSKİ, hem altyapı ve yol bakım, hem de fen işleri gibi birimlerimizle beraber İstanbul'un altyapı ile ilgili ciddi sorunların bir kısmını çözdük. Ama elbette yatırımlarımız devam ediyor.

Sağanak yağışların, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki alt yapının iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor. Bu manada sahada binlerce otobüsümüz hizmet ediyor. İETT üzerinden de anlık yağışın düştüğü noktalara müdahale konusunda bütün şoförlerimiz talimatlı. Vatandaşlarımızın konforunu bozacak hatta daha ileri seviyeye gidecek bir takım olumsuzlukları anında giderme noktasında da tedbir almak gayreti içerisindeyiz. Benzer şeyi muhtarlıklarımız üzerinde de yürütmekteyiz. İstanbul'da 962 muhtar ile birlikte iletişim halindeyiz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da bulunan 39 ilçe Belediyesiyle hem yazışarak hem de rutin iletişim hatlarını kullandıklarını ifade eden İmamoğlu, “ Bu yağmur, sağanak anlarında irtibatımızı en üst seviyeye taşıyoruz. Kendi yetki alanlarını kontrol etme noktasında öneri ve uyarılarımızı yapıyoruz. Ancak anlık yağışlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken durumu vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar gibi altyapı ile ilgili kontrol hatlarımıza bazı vatandaşlarımızın atıklarını, araçlarını bu kanallara bıraktığını tespit edip cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu konuda yapılanları vatandaşlarımızın hassasiyetle bize ihbar etmesini istiyoruz. Bunların yapılmaması gerekiyor. Saat 15.00'ten sonra güneşli bir güne devam edilecek, yarın hafif bir yağış bekleniyor” dedi.