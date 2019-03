İmamoğlu: 'Şimdi de İstanbul'da emekli edip göndereceğiz'

2014'ten bu yana Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve sonrasında 2019 Yerel Seçimlerinden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Beylikdüzü'nde aday gösterdiği Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısına katıldı. Programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. İmamoğlu, Yerel seçim öncesinde projelerini anlatan başkan adayı Çalık'a destek verdi.

“En büyük projem bu şehrin insanların adil bir yönetim sunmak olacak”

Proje tanıtım toplantısında konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü İstanbul'a ve memlekete güzel insanlar yetiştirmenin örnek bir mecrası olsun. Umuyorum bu anlayış burada her zaman daim olsun. Bu bakımdan ben önüme net bakan bir durumdayım, İstanbul'a, İstanbulluya bakıyorum. İstanbul'a bakınca açıkçası üzülüyorum. Bugün itibariye bizleri ne yazık ki mutlu eden bir şehir değil. İstanbul bugün belki de dünyanın en geri istatistiklerinde yer etmiş durumda. İstanbul'un ilçelerini geziyorum, arka sokaklarını geziyorum.

Özellikle yönetmediğimiz, yönettiğini düşünen kişilerin İstanbul'unu geziyorum. Özellikle yoksulluğu sizlere anlatamam içim yanıyor. Dolayısıyla kendimce bir şey söyledim, benim için mega proje, büyük proje kavramı bitmiştir yok öyle bir şey. O 18. yüzyıl kafası, bu milletin onu satın alacağını düşünmüyorum. Bu millet vicdanının, ahlakının, toplumun sesini duyacak seviyede. En büyük projem bu şehrin insanların adil bir yönetim sunmak olacak. Ben adil bir belediye başkanı olacağım” diye konuştu.

“Mega proje işi bitti, toplumun başka ihtiyaçları var”

Mega projelerin kolay iş olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “İstanbul'da 1 milyon 200 bin çocuk var. 0-4 yaş arasında. Her yerde söylüyorum akıllarda yer etsin diye. Ben İBB başkanı olduğum zaman evet görevimi yaptığım dediğim gün 'Kadıköy'deki bir 2 yaşındaki bebeğimizle Bağcılar'daki bebeğimizi aynı koşullarda hayata yetiştiriyorum' şeklini ruhumda yer ettirmişsem en büyük projeyi başarmış olacağım. İnsanların kafasında ki mega projeler en kolay iş. Burada devlet tecrübesi olan kişiler var. Mühendislik işi, ihtiyacı bulursunuz, finansmanı bulursunuz, tasarlarsınız.

Kamuya düşen en kıymetli konu, onun kamu vicdanı adına kamunun cebini boşaltmadan yaparsınız. Ben şuan ben bu işi bilirim diyenlerden iddia ediyorum, şahsi tecrübemle, yaptıklarımla, başardıklarımla çok daha iyisini yaparım. Mega proje işi yok bitti o iş, toplumun başka ihtiyaçları var, yoksul bir kentte yaşıyoruz. İnsanların kuyruğa girmek zorunda bırakıldığı bir kentte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü'nde gönderdik, şimdi de İstanbul'da yollayacağız”

Mevcut belediyelerin yeni fikirler üretemediğini ileri süren İmamoğlu, “Üretemiyorlar, vatandaşın önüne bir şey koyamıyorlar. Biz onlara vatandaşı hatırlattık. Ama zamanıdır yoruldular, bu şehre ihanet ettiler, emekli edin gitsinler, nasıl Beylikdüzü'nde gönderdik, şimdi de İstanbul'da yollayacağız. İstanbul'da emekli edip göndereceğiz hepsini. İstanbul'un güzel bir dile ihtiyacı var. İstanbul'un güzel bir söze, ahlaka, vicdana, enerjiye, çalışmaya aç bir yöneticiye, insanları kucaklayan, partizanlık yapmayan, herkese benim insanım diyen, çocuğuna çocuk gibi, gencine genç gibi davranan bir yöneticiye ihtiyacı var. Enerjik, genç, güzel insan olmalı. Sizin gücünüz her yerde hissediyorum. 31 Mart'ı kazanacağız, 1 nisanda başka bir İstanbul gününe uyanacağız. Hep birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. İstanbul yeni bir belediyecilik anlayışıyla buluşmuş olacak” şeklinde konuştu.

CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Çalık'tan Havaray projesi

Toplantı da projelerini anlatan CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, ulaşıma yönelik hedeflerini açıklayarak, “Kent içi ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik karayolu, toplu taşıma sistemleri ve alternatif ulaşım araçlarını hayata geçiren ve her bir sistemi birbiriyle entegre ettiğimiz ulaştırma projeleri bütününü de ortaya koyduk. Bu bağlamda, iptal edilen toplu taşıma hatlarının yerine bağlayıcı ve odaklara ulaştırıcı yeni hatların kazandırılması, Yaşam Vadisi boyunca etaplı Havaray projesi, Havaray ve metrobüs ile bağlantılı tramvay projesi, ring servisi hizmeti, Bisiklet master planının tamamlanması ve temalı bisiklet yollarının oluşturulması, Migros kavşağının ve liman yolunun yeniden düzenlenmesi, yönünde projeler geliştirdik. Açık ve kapalı genel otoparklar için yer seçimi çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Hem kent merkezlerindeki ve rekreasyon alanlarındaki ihtiyaç, hem de park et devam et sistemlerinin gerektirdiği yeni otopark alanlarını planlıyoruz. Mevcut otoparklarımızda kapasite arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yeşil alanla dünyada 5'inci, mutlulukta ise birinci olmayı hedefliyoruz”

Yeşil alan ve mutlulukta dünya sıralamasına girmeyi de hedeflediklerini kaydeden Çalık, “Kültür ve sanat ile değerine değer kattığımız Beylikdüzü'nde emanete, emeğe, insana, kente, bilime, tarihimize, hayvan dostlarımıza ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışı ortaya koyuyor ve 2014 yılında yeşil bir çevre için çıktığımız yola, hedefimizi büyüterek daha mutlu, daha özgür daha yeşil, bir Beylikdüzü hayaliyle devam ediyoruz. Yaşam Vadisinin ilk etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştirmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da gururunu da beraberce yaşadık. Şimdi yeni dönemde, yaşam vadisini yeni etaplarıyla denizle buluşturuyor; 1 milyon 200 bin metrekare alanla dünyada yeşilde 5. Sırada, mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa - Ferhat Yasak