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'İmamoğlu'na suikast' iddiası! EGM'den son dakika açıklaması

'İmamoğlu'na suikast' iddiası! EGM'den son dakika açıklaması
'İmamoğlu'na suikast' iddiası! EGM'den son dakika açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkan haberlerde yer aldığı gibi bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı basın yayın organlarında yer alan "İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı" haberi ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon oluşturabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

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