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İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a döndü

İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a döndü
İmamoğlu'na verilen cezasının ardından Kılıçdaroğlu Almanya'dan İstanbul'a döndü

Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası İstanbul’a döndü. Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşıladı.

İmamoğlu’na verilen cezasının ardından Kılıçdaroğlu Almanya’dan İstanbul’a döndü - Tıkla İzle

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın ardından sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü. Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Furkan Tan
 

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