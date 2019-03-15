İmamoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin açıklama

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilçede bir dizi temaslarda bulundu. İlçe gezisine Yenimahalle'den başlayan İmamoğlu, daha sonra Çavuşbaşı Mahallesi'ne geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçimde destek istedi.

“Bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez”

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınayan İmamoğlu, “Çok üzücü, hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay, kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse birbirini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Hangi inançtan olursa olsun insanların birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz” dedi.

“Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz”

Çavuşbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında Beykoz'un pilot bölge ilan edileceğini dile getiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da derhal yapacağımız bir şey var; Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz. Odaklanacağız, hizmetlerimizi Beykoz'da ispat edeceğiz. Hızlıca örnekler yapacağız. Diyeceğiz ki kentsel dönüşümü böyle yaptık, böyle yapacağız. Plan sorunu, oturacağız hızlı hızlı yapacağız. Vatandaşı oyalamak yok. Oyalayıp vatandaşın kafasında bu işi ızdıraba dönüştürmeyeceğiz. Vatandaş plan, tapu sorunu, kentsel dönüşüm diye kabus görmeyecek. Biz bu gündemi sadece Beykoz'da değil, bakın size söyleyeyim; Beykoz'dan duyuruyorum İstanbul'da milyona yakın insanın canını sıkan, uykularını kaçıran tapu, plan sorunlarını 5 yılda çözeceğim herkese söz veriyorum” şeklinde konuştu.

“Beykoz çok canlı bir deniz ulaşımının merkezi olacak”

Beykoz'da ulaşıma ilişkin yeni adımların da atılacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, “Ulaşım ‘At Beykoz'u kenara' olmaz. Göreceksiniz Beykoz çok canlı bir deniz ulaşımının merkezi olacak. Diğer unsurlarıyla da, İETT otobüsleriyle de desteklenen, insanlar için ulaşımın çile olmadığı bir şehir. Bu şekilde ötelenen merkezlerin bir başka sorunu oluyor; işsizlik, yoksulluk. Biz bu şehrin imkanlarını şu anda derinden yoksulluk yaşayan İstanbullunun atlatması için İstanbul'un kaynaklarıyla destekleyeceğiz” dedi.

Ferhat Yasak - Mehmet Başa