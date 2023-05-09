İmamoğlu'nun Erzurum provokasyonunda FETÖ izi

Olayların ardından geniş çaplı soruşturma yürüten emniyet güçleri, olaylara karıştığı belirlenen 19 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 15 kişi, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ve olaylarda taş attığı tespit edilen şahıslardan birisinin Kolordu Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Muhammed Akif K. olduğu ve daha önceden FETÖ soruşturması geçirdiği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sosyal medya ve yüz tanıma sistemleriyle ilginç detayları da ortaya çıkardı. Olaylara karışan Eşref A.'nın babasının İstanbul FETÖ yönetici kadrosunda olduğu ve ağabeyinin de Fuat Avni hesabını yöneten ve şu anda İsveç'te olan Yasir A. olduğu tespit edildi. Söz konusu şahsın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, olaylarla ilgili olarak provokatif paylaşımlar yaptığı belirlendi. Eşref A.'nın bu paylaşımlarının birinde, “Erzurum Valisi Okay Memiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Paylaşın bu isimleri. Bu yüzleri sakın unutmayın. Bunun bedelini ödeyecekler, Hesap verecekler” şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti. Gözaltına alınan şahısların adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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