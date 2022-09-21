İmamoğlu'nun yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Sanık avukatından tanık dinlenmesi talebi

Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, “Tanık dinleme talebimiz var, tanıklarımızı bu celsede hazır edemedik. Karşılıklı sorular sorulacak ve aydınlatılacak hususlar olacak. Mahkemeden tanıklarımız için davetiye çıkarılmasını ve duruşmaya davetiye ile çağrılmasını ve dinlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Gamze Çevrim - Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

