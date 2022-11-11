İmamoğlu'nun yargılandığı dava, karar için ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarını haberleştiren Televizyon Muhabiri Gülşah İnce, mahkemede tanık olarak dinlendi. Duruşmada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu'nun “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Her celse, sanık avukatlarınca mahkemeye sunulan mütalaaların davayı uzatmaya yönelik olduğu ve davanın sonucuna etkisi olmayacağı için diğer taleplerin reddine karar veren mahkeme, reddi hakim talebi bulunmasına yönelik itirazların incelenmesi için duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı.

İmamoğlu'nun, o dönem YSK başkan ve üyelerine yönelik işlediği “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, hapis cezası alması halinde siyasi yasak getirilmesi de talep edildi.

Elyesa Karatepe - Gamze Çevrim - Muharrem Çam



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.