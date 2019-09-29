İmar barışına aykırı 21 bin bina yıkılacak

Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan imar barışıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Parayı verir, binamı kurtarırım” anlayışına geçit vermedi. Bu süreçte uygunsuz bulunan binlerce yapının yıkımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ay gerçekleştirdiği “kaçak yapı” denetimlerinin ardından, son durumu tespit etmek için ikinci defa Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Burada imar barışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum “Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bunların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde hepsinin yıkımını gerçekleştireceğiz. Az katlı, özümüze, kültürümüze, geleneğimize, aile yapılarımıza uygun binaları gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Kaçak yapılarından dolayı imar barışı sürecinde yatırılan bedeller irat (gelir) olarak kaydedildi. Bunun dışında da 20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır. Yıkım esnasında devletin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır” dedi.

İSTANBUL'DA 77 BİNA AĞIR HASARLI

İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü de belirten Bakan Kurum “Sahada 270 arkadaşımız var. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. 14 okulda eğitime ara verildi. TBMM'nin çalışmalarına başlamasıyla birlikte ‘Güçlendirme' düzenlemesini Meclis'e göndereceğiz. Bu çerçevede güçlendirilemeyecek binalar yıkılacak” şeklinde konuştu. İstanbul'da 10 bin toplanma alanı olduğunu da vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Millet Bahçeleri, stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası ve okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada bir eksikliği yoktur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada da, toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapının tespit edildiği bildirildi. Ağır hasarlı 9 kamu yapısından 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina. Öte yandan 68 kamu yapısında incelemeler devam ediyor.

Denizdeki dolgular bile temizlenecek!

Bakan Murat Kurum, Gündoğan Çetibeli mevkiindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini yerinde inceledi. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, inşaatın imara ve ruhsata uygun olmayan kaçaklarının tespitinin yapıldığını, bunların da yüklenici firmaya bildirildiğini hatırlatan Bakan Kurum “Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. Bunlardan 54'ü yıkılacak. Sonra proje son durumuna gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Bölgede doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların dahi yıkımları gerçekleştirilecek. Bodrum'da toplam (2 bin 100 bağımsız bölümlü) 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirdik. Bunların 10'unda yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de, ilgili birimlerin aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini fiilen gerçekleştiriyoruz. Süratli şekilde yıkım yapılacak ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecekler” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi