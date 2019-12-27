İmar tadilatı artık ada bazlı olacak

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Çevre Bakanlığı döneminde başlattığı ve yaklaşık üç senedir üzerinde çalışılan imar düzenlemesi tamamlandı. Belediye Meclislerinin keyfî imar değişiklikleri ile oluşturdukları rantın önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeyle bir bölgedeki binaların kaç katlı olacağı belirlenecek ve belediyelerin özel kararlarla kat artışına izin veren yetkileri ortadan kalkacak. Düzenlemenin kısa sürede TBMM Çevre Komisyonuna sunulacağı öğrenildi. İmar rantı ve kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesinin hedeflendiği çalışma kapsamında birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişiklikleri son bulacak. Artık Bakanlık, parsel bazlı plan değişikliğinin yapılmasına müsaade etmeyeceği gibi dönüşümler ada bazlı yapılabilecek. Ada bazlı dönüşümlerde de oluşan değer artışıyla ilgili, hem yerel yönetime hem Hazine'ye hem de kentsel dönüşüm bütçesine pay aktarılacak.

CEZALARA “METROPOL” DÜZENLEMESİ

Aynı düzenlemenin içerisinde cezai yaptırımlar da yer alacak. Mevcut İmar Kanunu'nda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya, bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya eşit cezalar kesiliyor. Yapılacak düzenlemeyle Emlak Vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi getirilecek ve cezalar daha adil olarak uygulanacak.

TAPUYA ŞERH DÜŞÜLECEK

Öte yandan, düzenlemeyle imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçilecek. Böylece ilan askı usulü köklü bir şekilde değiştirilerek dijital askı dönemine geçilmiş olunacak. Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı kaçak yapıların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Aynı uygulama köylerde de geçerli olacak.

Türkiye Gazetesi