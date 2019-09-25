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IMF'den Türkiye ekonomisine övgü

IMF'den Türkiye ekonomisine övgü
IMF'den Türkiye ekonomisine övgü

Türkiye’de olağan ‘Madde 4’ görüşmelerini tamamlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) “Türkiye pozitif büyüme olacak, daralma beklemiyoruz” açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bulunan, muhalefet, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve hükûmet temsilcileriyle görüşmeler yapan IMF heyeti, 2018'de gelişmekte olan piyasalara yönelik olumsuz duyarlılık ve olumsuz jeopolitikler sebebiyle Ağustos 2018'de TL'nin büyük ölçüde değer kaybettiğine vurgu yaptı ve “Şimdi ise lira toparlandı, cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü ancak Türkiye iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güçlü, südrürülebilir, orta vadeli büyüme için görünüm daha fazla reform yapılmadan zorlu görülüyor” değerlendirmesine yer verildi. Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması bulunmadığından, kuruluş sadece tespit ve tavsiye niteliğindeki görüşlerini açıklıyor ve raporlandırıyor.


İŞTE TESPİTLER

¥ 2018'de dış şoklarla değer kaybeden TL toparlandı, güçlendi.
¥ Cari açıkta olağanüstü düzelme var.
¥ Türk ekonomisinde büyüme başladı. Bu, teşviklerle desteklendi.
¥ Genişleyici maliye politikası büyüye olumlu katkı yaptı.
¥ Enflasyon gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebilir.
¥ Yapısal reformlar, sürdürülebilir büyüme, başarı ve şoklara karşı dayanıklılığını artıracak.
 

Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
 

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