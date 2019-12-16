İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu

İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu
İ.M.Kayserispor'un deplasman kâbusu

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet alamadı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor.

Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan Sarı-Kırmızılılar 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor'dan puan alırken, Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son iki haftasında önce Medipol Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak.

Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
A.Konyaspor 2-1 Kayserispor
Göztepe A.Ş 4-0 Kayserispor
Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor
Beşiktaş 4-1 Kayserispor
Gaziantep FK 3-0 Kayserispor

Yüksel Yıkılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.