İmplant tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Dr. Turgut Atasoy, çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek olan yapay diş köklerine “implant” denildiğini hatırlatarak, eksik dişlerin yerine takılan bu köklerin üzerine yapılan dişlerin uzun ömürlü olması nedeniyle yaşam boyu kullanılabileceğini ifade etti. İmplant tedavisinin her zaman başarılı sonuçlanmadığını da vurgulayan Atasoy, tedavinin başarıya ulaşmasında hekimin büyük payı olduğunu kaydederek, "İmplant tedavisinde en önemli unsur, uygulayıcı hekimin doğru teknik beceriye sahip, ilgili eğitimleri almış ve alanında deneyimli olmasıdır. Doğru bir tedavi planlaması ve ideal cerrahi yaklaşımla implant cerrahisi hastalar için kolaylıkla atlatılabilen bir cerrahi girişimdir" dedi.

"Standart ürün değil, türü hastaya göre değişir"

Tedavide dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurun “doğru materyal seçimi” olduğunu dile getiren Dr. Kerem Turgut Atasoy, şöyle devam etti:

"300'den fazla dental implant markası ve bunların kendi içinde alt grupları vardır. Dolayısıyla dental implantı herkese aynı şekilde uygulanan standart bir ürün olarak düşünmemek gerekir. Vakaya göre implant türü seçilir. İmplantın yiv dizaynından yüzey özelliklerine kadar pek çok farklı kriteri karşılaması gerekir. Ayrıca uzun süreli klinik başarıya sahip olduğu bilimsel olarak ispatlanmış implant firmaları ile tedaviyi uygulamak, başarıda büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra uygulanacak olan implant üstü protezin çeşidi, implant markasının dijital protez üretimine uyumlu olması gibi faktörler de göz önünde tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki dijital üretimle yapılan protezler, her zaman için daha ideal bir estetik ve doku uyumuna sahiptir. Bu protezlerde mikron düzeyinde hassasiyetle üretim sağlayan yüksek teknoloji materyaller kullanılmaktadır."

"Hasta tedavinin sorumluluğunu hekimle paylaşmalı"

Tedavi sürecinde hastaya da büyük görev düştüğünü anlatan Dr. Atasoy, "İmplant uygulanan kişinin tedavinin başarılı olabilmesi için bazı sorumlulukları hekimle paylaşması gerekmektedir. Bunlar doğru ağız bakımı, minimal sigara tüketimi, düzenli olarak diş hekimi kontrolü gibi kişinin bu tedaviden uzun dönemde faydalanabilmesini sağlayacak olmazsa olmaz gerekliliklerdir" diye konuştu.