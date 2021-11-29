İmranlı belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen 59 ZP 423 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçlardan çıkartıldı. Yaralılardan Başkan Açıl, İmranlı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Erden - Volkan Kaplan - Mustafa Koçyiğit



