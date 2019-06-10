İnanılmaz kurtuluş !

Kaza, Fatsa-Ordu sahil yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Keskin yönetimindeki 52 EN 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Kurtarma ipleri ile itfaiyenin yardımı ile deniz kenarına inen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Bolaman Limanı'na getirildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsünün yaralı olarak kurtulmasını "inanılmaz" olarak nitelendirdiler.

Ahmet Altay

