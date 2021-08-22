İnanılmazı başardı, 4 günde 4 farklı şehirde 4 zirveye tırmandı

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği "81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi'ni" sürdürüyor. Proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak doğa turizmine dikkat çekerek yaygınlaşmasını amaçlıyor.



3 bin 200 rakımlı Palandöken Ejder zirvesine yaptığı yürüyüşün zorlu olduğunu anlatan Cennet, 4 gün art arda zirve tırmanışı yapmanın gururunu yaşıyor. Erdek Cennet, 4 gün içerisinde Bolu Köroğlu Dağı, Amasya Akdağ Dağı, Nevşehir Aşıklı Dağı ve Erzurum Palandöken Ejder Tepesine tırmanış gerçekleştirdi.

“Türk dağcılık tarihinde yeni bir ilke daha imza attım”

Erdek Cennet bir ilke imza attığını ifade ederek, “Projem kapsamında Erzurum Palandöken Dağına zirve tırmanışı gerçekleştiriyorum. Daha önce Ağrı Dağında yüzde 11 oksijen miktarıyla 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştirmiştim. Ardından 3 farklı ilde 3 günde 3 zirve gerçekleştirerek yeni bir ilke imza attım. Bugünde 4 günde 4 farklı ilde 4. Zirve ilkini gerçekleştiriyorum. Türk dağcılık tarihinde yeni bir ilke daha imza attım” dedi.

“Sevgi her zorluğu ortadan kaldırıyor”

Cennet, dağcılığı severek yaptığını bu yüzden zorlanmadığını belirterek, “Dışarıdan zor gibi görünüyor ama sevgi o zorluğu ortadan kaldırıyor. Bilgi, beceri, donanım ve eğitim tüm zorlukları aşıyor. Benim tek korkum var o da bir salise, çünkü 1 salise ölümle kalım arasında bir andır. Her türlü eğitimi alıp eksikliklerimi giderdim. Hiçbir dağ beni zorlamıyor. Severek yaptığınız zaman zorluk görülmez. 450 ila 500 arası zirve tırmanışı yapıp 70 şehir gezdim. Bu müthiş bir istatistik. Ben dinlenerek tırmanış yapıyorum. Aynı zamanda çıktığım zirvelere rota oluşturuyorum Benden sonra gelecek dağcılar rotalara hakim olsun istiyorum” şeklinde konuştu.

Sefa Tetik

