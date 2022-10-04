İnatçı esnaf ev sahibi belediye başkanına böyle direniyor

İlginç olay, Afyonkarahisar'ın turizmi ile ünlü Gazlıgöl Beldesinde meydana geldi. İsmail Hakkı Baz (42), beldede belediyeye ait iş yerini 3 yıl önce ihale yoluyla 5 yıllığına kiraladı. Baz, ardından iş yerinde hediyelik eşya, terlik, bornoz, havlu ve aksesuarlar satan dükkana çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise iddiaya göre, Gazlıgöl Belediyesinin Büyük Birlik Partili (BBP) Başkanı Mehmet Kıkrpınar, Baz'ın iş yerini hemen yanı başında lokantacılık yapan dükkanın sahibi olan kardeşine devretmesini istedi. Kardeşinin lokantaya büyüterek restoranda çevireceğini söyleyip Baz'dan çıkmasını isteyen Başkan Kırkpınar'a ise Baz olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Başkan Kırkpınar adeta esnafa karşı savaş açtı. Belediye ekipleri Baz'a önce 4 defa üst üste kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 7 bin TL para cezası yazdı. Ancak Baz cezaları yargıya taşıdı. Görülen dava sonrası Baz iki cezayı ödedi. Sonrasında üst üste cezalar yazılmasının ardından Baz'ın şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı belediye yetkililerinin görevi kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın ardından önümüzdeki ay olayın mahkemesinin görüleceği belirtildi. Bu sırada boş durmayan Başkan Kırkpınar ise ekiplere akıl almaz bir talimat vererek iş yerinin önünü su borusu döşeneceği gerekçesiyle 12 gön kazdırıp, iş yerinin giriş ve çıkışını engelledi.

Gökten Ceylan

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