İnce: "(107 eski CHP'li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aday gösterilmek için istenen 100 bin imzanın toplanma süreci çerçevesinde yeterli imza sayısına ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. İmza toplama sürecinin 4'üncü gününde 100 bin imza barajını aşan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

“1 haftada 100 bin üyemiz oldu”

Basın toplantısı çerçevesinde konuşan İnce, hazine veya belediye yardımı olmadan tamamen organik gönüllüler tarafından desteklendiklerini belirterek, “1 haftada 100 bin üyemiz oldu. Dünya siyaset tarihinde yeni kurulmuş bir parti bir haftada 30 yaş altı 100 bin gönüllü üye alması gibi bir olay var mı? Bu bir zaferdir. Ve tarihteki yerini alacaktır. Yalanlara inanmadınız, baskılara boyun eğmediniz, iftiralara itibar etmediniz, saldırılara siper oldunuz ve göğüs gerdiniz” dedi.

“Karşımda centilmenlik göremedim sadece engelleme gördüm”

Seçim sürecine girildiğinden beri siyasetçilerin centilmenlikten uzaklaştığını dile getiren İnce, ”2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı iken mitinglerde Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e imza verilmesini söyledim. Ben de bu centilmenliği beklerim aslında ama hiçbirini göremedim, sadece engelleme gördüm” ifadelerini kullandı.

“O çağrıyı bana değil genel başkanlarını yapsınlar”

Cumhurbaşkanı adaylığı için 107 eski CHP'li vekilden kendisine yapılan “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çağdışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz” çağırısına da cevap veren İnce, şu ifadeleri kullandı:

“107 milletvekili de arkadaşım. Bunlar benim arkadaşlarım, bunlarla beraber görev yaptık. Çağrılarını anlamlı buluyorum fakat ben şu anda CHP'nin üyesi değilim. Ben farklı bir parti olan Memleket Partisi'nin Genel Başkanıyım, onlar ise CHP üyesi. O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar. O arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; CHP'nin tüzüğü anti demokratikleştirilirken sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız, Saray'a giden CHP'li yalanını ortaya attıklarında siz neredeydiniz? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e, CHP içerisinde hakaret edilirken siz ne yaptınız, sesinizi çıkardınız mı çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken sizi ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Atatürk'e Dersim katliamcısı denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun bana için çok inandırıcı gelmiyorlar.”

“Bizim kimseden bakanlık beklentimiz yok”

İnce, kendisine bakanlık verileceği iddialarını da yanıtlayarak, “Cumhurbaşkanlığı için imza toplamaya başlandığında Milli Eğitim Bakanlığı teklif edilecek gibi haberler duyuyoruz. Bu haberler neden çıkıyor? İmza toplama sürecini engellemek için. Bizim kimseden bakanlık falan beklentimiz yok. Bugün gene bir gazeteci arkadaşımız görüşmeler sürüyor, anlaşma sağlanacak gibi haberler yazmış. Bunlar tamamen palavra. Benimle bir ilişki kuran olmadı görüşme talebi de olmadı” şeklinde konuştu.

Kemal Diri - Mert Cerrahoğlu



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