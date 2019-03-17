'İnce ince' çalışıyor

Aday belirleme sürecinde istifalarla savrulan CHP'de sular bir türlü durulmazken, olağanüstü kurultay taleplerinin 31 Mart seçimlerinden sonra yeniden gündeme geleceği belirtiliyor. Bir süredir suskunluğunu koruyan CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezerek seçim çalışması yürütüyor.

Muharrem İnce seçim çalışmalarına önceki gün İstanbul'da devam ederken, kendisine CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için çaba harcayan ancak başarılı olamayan Gürsel Tekin, 24 Haziran seçimlerin hemen ardından CHP'li muhaliflerinin başlattığı olağanüstü kurultay taleplerine açık destek vermiş ve kurultayı gidilmesi için Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuştu. Yine parti yönetimine tepkili olan CHP eski milletvekili Yarkadaş da Muharrem İnce'yle birlikte çalışıyor.

KURULTAY HESABI

Seçimlerin hemen ardından bu ekibin olağanüstü kurultay için düğmeye basacağı konuşuluyor. CHP'nin tüzüğüne göre olağan kurultaylar iki senede bir yapılıyor. Son olağan kurultay 2018 yılı Şubat ayında yapılırken bir sonraki kurultay ise 2020 yılında yapılacak. Ancak 31 Mart mahallî seçimlerinde mevcut CHP belediye başkanlıklarının kaybedilmesi durumunda olağan kurultayın beklenmeyeceği ve olağanüstü kurultay isteyenlerin sesini yükselteceği öne sürülüyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya götürmemek için direneceği belirtilirken CHP'den DSP'ye doğru ciddi bir kopuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Türkiye Gazetesi