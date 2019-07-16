İnci kefali av yasağı dönemi sona erdi

Av yasağının bugün sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı için üreme dönemi olan ilkbahar aylarında konulan av yasağı sona erdiğini, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma, emniyet, zabıta ekipleri tarafından bu dönemde 125.2 ton kaçak avlanmış balık ele geçirilirken kaçak avcılık yapan 66 kişiye 107 bin 910,00 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Van Gölü'nde yılda 10 bin ton inci kefali istihsali yapıldığını ve yaklaşık 14 bin ailenin geçimini bundan tedarik ettiğini, inci kefalinden yılda 10 milyon dolarlık bir ciro elde edildiğini ifade eden Görentaş, "Dolayısıyla inci kefali, ilin geçim kaynağında önemli bir rol üstleniyor. Bu rolünü devam ettirebilmemiz halinde bu iş ile uğraşan insanlarımızın geçimine katkı sunmuş olacağız. Böylelikle, Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bu önemli varlığımızı gelecek nesillere aktarabileceğiz. İnci kefali aynı zamanda bilindiği üzere diğer balıkların sahip olduğu besin maddelerine sahip olduğu için son derece beslenme kalitesi yüksek bir gıda. Aynı zamanda fiyatı da diğer balıklara ve protein kaynaklı gıdalara oranla düşük olduğu için halkın büyük bir kısmının beslenmesini tedarik etmesi önemli. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde inci kefalinin neslini koruma, onu yaşatmak bundan sonraki nesillere aktarmak son derece önemlidir. Bunu da sağlamak maksadıyla son yıllarda Bitlis ilinin de dahil edildiği 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında bir yasak avcılık dönemi başlatılıyor" dedi.

"15 NİSANDA BAŞLADIĞIMIZ İNCİ KEFALİ AV YASAĞI SONA ERDİ

2019 yılında yürütülen inci kefali ‘yasak avcılıkla mücadele' kapsamında mart ayında Van ilinde İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon toplantısı düzenlendiğini, bakanlığın sağladığı ödenek ile 12 araç kiraladıklarını ve bu araçları av yasağı dönemi içerisinde kullandıklarını ifade eden Görentaş, “Bu alanda ihtiyaç duyan kurumlarımıza da araçların tahsis edildi. Bunları dönem içerisinde etkin bir şekilde kullanıldık. Ekipler gece gündüz demeden bu araçları da kullanarak çalıştıklarını ve bu çalışmalar neticesinde 880 denetim yapılarak 127 olaya müdahale edildi. Bu müdahale edilen olaylarda da 66 kişiye107 bin 910,00 TL idari para cezası verildi. Bu dönemde yasak olarak avlanan ve ele geçirilen balık miktarı yaklaşık 125.170 kg (120.2 ton) ve yakalanan ağ miktarı yaklaşık 11 bin 600 metre manyat ve yaklaşık 97 adet diğer ağ malzemeleri oldu. 2019 yılında kurumlar arası koordineli çalışmalar sonucunda uygulanan tedbirlerle çok daha ciddi anlamda olaylara anında müdahale edilmesi ve caydırıcı özellik taşıması anlamına geldi. Balığın avlanmasının büyük ölçüde önüne geçildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Van Gölü ve tatlı su çevresinde bulunan 15 okulda öğrencilere yönelik "İnci Kefali Av Yasağı" konulu eğitim verilerek toplumda buna karşı bir bilinç oluşturuldu. Toplumun inci kefali balığını sahiplenildiğini, yasak avcılığında giderek azaldığına şahit olduk” diye konuştu.

Görentaş, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin başta jandarma ekipleri olmak üzere, emniyet müdürlüğü, belediyeler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Kuruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte inci kefali balığını koruma çalışmalarında 7/24 görev alarak kaçak avcılığın büyük oranda önüne geçmiş olduğunu söyledi.