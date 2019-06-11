İnci kefalinin martılar ile mücadelesi

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üreme döneminde tatlı sulara göç ettiği için avlanması yasaklanan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayan kutsal yolculuğu sürüyor. Balıkların göçü sırasında uygulanan av yasağını ise en önemli besin kaynağı balık olan Van Gölü martıları deliyor. Gölden yılın belli döneminde üremek için somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali bu zorlu yolculuğunda, martı engelini aşmak için de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde Van Gölü'nü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor. Van Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, kaçak avcılığı önlemek amacıyla sıkı önlemler alırken, Van Gölü çevresinde yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. Martıların, av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor.