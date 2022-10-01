İncir toplarken hayatının kabusunu yaşadı

Olay, 17 Eylül 2022 tarihinde Esenyurt Evren Sanayi ile Akçaburgaz bağlantısı TEM alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Köseli, incir toplamak için yol kenarındaki ağaca çıktı. Bir süre sonra henüz sürücü kimliği alınamayan kamyonetin kasası, Köseli'nin bulunduğu ağacın dalına çarparak yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle 41 yaşındaki adam yere düşerek ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü olaydan bir haber yoluna devam ederken, 41 yaşındaki adam çocuğunun, trafikteki sürücülerden yardım istemesiyle hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından 41 yaşındaki adam Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk babası adamın her iki kolunda, çenesinde ve ayağında kırıklar, sol gözünde ise yüzde 99 görme kaybı oluştu.

Medeni Topaloğlu







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