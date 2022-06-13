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İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor

İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor
İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde konuşlandırılmış olan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, muhtemel füze ve uçak tehditlerine karşı aktif olarak hazır bekliyor.

İncirlik’te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor - Tıkla İzle

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanıngöçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik muhtemel harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

Adana'da bulunan İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda bulunan İspanyol Patriot Füze Savunma Sistemi, aktif olarak saldırılara karşı görev yapıyor.

Savunma sistemlerinin, Suriye'den bölgeye gelebilecek hava saldırısına karşı tüm donanımlarıyla hazır vaziyette olduğu görüldü.

Öte yandan, İncirlik Hava Üssü'nde herhangi askeri hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi. Ayrıca İspanya'dan bugün Mersin Limanı'na Patriot hava savunma sistemi geldiği öğrenildi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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