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Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli

Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli
Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli

Birleşik Amerika’da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.

Korona virüsü sporun birçok branşını engellemeye devam ediyor. Tenis takviminde beşinci slam olarak anılan ve Grand Slam turnuvalarından sonra şampiyona en yüksek miktarın verildiği Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelendi. 09- 22 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da yapılması planlanan turnuvanın korona virüsü sebebiyle yapılmayacağı açıklandı.

Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, bir kısmı ise seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor.

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