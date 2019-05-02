Türkiye'nin popüler teknoloji sitelerinden indir.com yurtdışına açılıyor. Sitede; program ve uygulamalar hakkındaki içerikler ve güncel teknoloji haberlerinin de yer aldığı site İngilizce de yayın yapacak. Özellikle Türk girişimcilerin yurtdışına yönelik yazılımlarına ve uygulamalarına öncelik verdiklerini dile getiren İmza Teknolojileri Kurucu Ortağı Hasan Yaşar; "İmza Teknolojileri olarak Türk girişimciler tarafından hazırlanan projelerin yabancı pazarda tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Türk yazılım ve oyun projeleri yurtdışında ne kadar başarılı olursa, sektörümüz o kadar genişler" dedi.

İngilizce içerik üretmenin yeni bir tecrübe olacağını, bu alanda elde edilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda başka dillerde de yayıncılık yapmayı hedeflediklerini belirten Yaşar; "Bugüne kadar indir.com'u hazırlarken birçok insanın ve kurumun desteğini kazandık, yurtdışı sektörüne açılma sürecinde de bu desteklerin devamlılığının geleceğine inanıyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Türk siteleri neden yurtdışına açılıyor?

İmza Teknolojileri Kurucu Ortağı Hasan Yaşar, Türk sitelerinin artık dünyayı hedeflediğini belirterek, "Türkiye'nin 80 milyon nüfusunun olması sebebiyle internet girişimleri yurtdışını çok hedeflemiyordu. Fakat her gün artan rekabet, pazar daralması ve ekonomik dalgalanmalar sebebiyle yurtdışına açılmak oldukça cazip hale gelmeye başladı. İnternet sayesinde dünyanın her yerine çok hızlı bir şekilde ulaşabilmek mümkün. Türk siteleri yurtdışında başarılı oldukça yeni girişimler doğrudan yönlerini dışarıya doğru döneceklerdir. Bu sayede Türkiye'ye ciddi miktarda bir döviz akışı olacak ve yeni istihdam olanakları çıkacaktır. Bu sayede genç yeteneklerin yurtdışına gitme oranı azalacaktır. Yurtdışından Türkiye'ye döviz getirmek hepimiz için adeta bir görevdir" ifadelerini kullandı.