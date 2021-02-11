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İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü

İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü
İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’da bir şahıs girdiği dönercide indirim talebi reddedilince iş yeri sahibi kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sularında Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. İddialara göre, iş yerine giren Recep Ö.(36), iş yeri sahibi Kader B.'den indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader B.'ye saldırdı.

Saldırganla bir süre boğuşan Kader B. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö.'nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader B.'yi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. 39 yaşındaki Kader B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Furkan Bolat
 

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