İndirimi duyanlar akın etti: Vatandaşın cep telefonu izdihamı

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.

Hasan Ay

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