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İnegöl'de çatı yangını

İnegöl'de çatı yangını
İnegöl'de çatı yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İnegöl’de çatı yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 2. Papatya Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bilal Aslan
 

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