İnegöl'de feci kaza: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, Ahmet Türkel çevre yolunda seyir halinde olan Azad G. (19) idaresindeki 16 F 7151 hafif ticari araç, virajlı yola hızlı girince kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte Ertan S. (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir sitenin istinat duvarına çarpıp bahçeye uçtu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Y.Ç.(15), Ö.D. (16) ve B.S.(16) ile diğer otomobilin sürücüsü Ertan S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici ve vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Seyfettin Aras