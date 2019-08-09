İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı

İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı
İnegöl'de gök yüzünü dumanlar kapladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle dumanlar İnegöl semalarını da kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyünde ormanlık alandan saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgârın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye birçok ilçeden takviye ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgârın etkisiyle Yenişehir ilçesindeki orman yangınının dumanları İnegöl semalarını da kapladı. İnegöl'den görülen Uludağ yangın sonrası neredeyse görünmez oldu. 

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.