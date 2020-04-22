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İnegöl'de iki bina yıkıldı

İnegöl'de iki bina yıkıldı
İnegöl'de iki bina yıkıldı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, bir süre önce yanarak kullanılamaz hale gelen ahşap bina ile uzun süredir metruk şekilde bulunan binayı yıktı.

İlk yıkım Mahmudiye Mahallesi 2. Çıkmaz Sokakta yapıldı. Uzun süredir kullanılmayan metruk binanın tehlike arz etmesi nedeniyle ahşap evin sahibine yıkılmasıyla ilgili tebligat yapıldı. Yer sahibinin yıkımı belirtilen süre içerisinde yapmaması üzerine, bu sabah Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri binanın yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin ikinci yıkım adresi ise Mahmudiye Mahallesi Azizler Sokakta bulunan ahşap bina oldu. Bir süre önce çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen binanın yer sahibine tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkılması gerektiği bildirildi. Ancak yer sahibi belirtilen sürede yıkımı yapmadı. İnegöl Belediyesi ekipleri bugün binanın yıkımını gerçekleştirdi.

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