İnegöl'de korkutan orman yangını

Yangın Şehitler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar ormanlık alanda bulunan çöpleri ateşe verdiler. Yakılan ateş kısa sürede ormanlık alandaki makilik alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek alevlere müdahale edip, durumu Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler çıkan yangına dört bir koldan müdahale etti. İhbar üzerine yangın yerine Bursa'dan bir yangın helikopteri de gelerek havadan müdahale etti. 1 saatlik çalışma neticesinde çıkan yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri de ellerine aldıkları itfaiye hortumları ile alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar yangının kimliği belirsiz şahıs veya şahısların getirdikleri çöpleri ateşe vermesi sonucu çıktığını öne sürdüler.

Yangınla alakalı soruşturma devam ediyor

Seyfettin Aras