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İnegöl'de yangın: 2 ev küle döndü

İnegöl'de yangın: 2 ev küle döndü
İnegöl'de yangın: 2 ev küle döndü

Bursa'da dumanların yükseldiği 2 ev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İnegöl ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesinde meydana geldi. Nizamettin Günder ve İsmail Günder kardeşlere aite evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenler kendilerini dışarıya attı. Ahşap olan ev kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu iki kardeşe ait ev tamamen yandı. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras
 

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