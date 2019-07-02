INEVA, Dünya Enerji Ödülü'nde birinciliğe layık görüldü

Arıtma çamuru bertarafı alanındaki yenilikçi uygulamalarıyla ön plana çıkan INEVA Çevre Teknolojileri, AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürettiği proje ile ulusal kategoride Dünya Enerji Ödülü'nü aldı. 1999 yılında Avusturyalı enerji öncülerinden Wolfgang Neumann tarafından kurulan ve dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden biri olarak kabul edilen ‘National Energy Globe Award 2019, yıllık olarak enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve kaynakların korunmasına yönelik üretilen projelere verildi. 182 ülkenin katıldığı ve 2 binden fazla projenin değerlendirildiği ödül programına ‘kamu ve özel sektörde arıtma çamurlarının bertarafı ve elektrik enerjisi üretim tesisi' ile katılan INEVA; ikinci kez birincilik ödülünü almaya layık görüldü.

‘National Energy Globe Award Turkey 2017'de DOSAB tesisi ‘arıtma çamurlarının bertarafı ve buhar üretimi' projesi ile birincilik ödülünü almaya hak kazanan INEVA, 2016 yılında da ‘sürdürülebilir iş ödülleri' kapsamında ‘atık yönetimi' kategorisinde ödül aldı.

INEVA'nın hali hazırda kurulu 10 ünitesi bulunduğunu ve 2019 yılı içerisinde 6 yeni üniteyi devreye almayı planladıklarını belirten Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, "2014 yılından bu yana yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan INEVA Çevre Teknolojileri bünyesinde atık bertaraf ve enerji üretim tesisleri kurma üzerine etkin olarak faaliyet gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında global arenada ikici kez kazandığımız birincilik ödülü, kaynakları koruma veya yenilenebilir enerji temalı projelerimiz için son derece önemli ve anlamlı. Bu tür ödüller projelerimizin başarısını tescilliyor ve tüm grup olarak motivasyonumuzu arttırıyor" dedi.

Önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımlarla INEVA'nın ivme arttırarak büyümeye devam edeceğini söyleyen Acay, "Gerek yurt içinde gerek globalde örnek alınacak bir kurum olma yolunda hızla ilerliyoruz. Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren INEVA ile çevre sorununa yenilikçi çözümler sunarken, ‘temiz enerji' ürettiğimiz tesislerin sayısını yurt içinde ve yurt dışında hızla artırarak atık bertaraf teknolojileri konusunda en çok tercih edilen kuruluş olmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerle hem ülkemiz hem de toplum için faydalı ve sürdürülebilir işler yapma amacındayız. INEVA olarak yüzde yüz yerli teknoloji ile bu amacımızı gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" diye ekledi.