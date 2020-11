Influencerların tercih ettiği isim bir ilke imza attı

Genç iş adamı yaptığı başarılı sosyal medya işlerinin yanı sıra sosyal medyada yeni yeni parlayan bu sektöre de el attı. Birçok ünlü influencer ile sözleşme imzalayan Murat Can Ünverdi bu alanda da başarısını ortaya koymaya hazır. Sözleşme imzaladığı influencerların yeni markalar ile anlaşmasını ve sosyal medyada ön plana çıkmasını sağlamayı amaçlayan Yeni Medya Şirketler Grubu CEO'su Murat Can Ünverdi bu alanda da öncü olmaya devam ediyor.

Influencer Meslek Haline Geldi

Sosyal medyada yayınları ile herhangi bir ürün ya da servis hakkında deneyimlerini takipçileriyle paylaşan influencerlar anlaşma yaptıkları markalar için tanıtım ve pazarlama aktivitesinde bulunur. Sosyal medya ve dijital mecra alanlarında belirli bir topluluğu etkiler ve yönlendirme gücünü kullanır. Ülkemizde genellikle fenomen olarak adlandırılan bu sektörde iş yapan isimler zaman içerisinde bunu ülkemizde bir meslek haline getirmeyi başardı.

Murat Can Ünverdi Yine Bir İlke İmza Attı

Uzun yıllardır sosyal medyada ve dijital platformlarda yaptığı başarılı faaliyetleri ile adını duyuran Yeni Medya Şirketler Topluluğu CEO'su Murat Can Ünverdi bu alanda da bir ilke imza. Türkiye'deki birçok influencer ile anlaşan başarılı girişimci influencerların yeni markalar ile anlaşmasını destekleyecek projeleri hayata geçirecek. Markaların sosyal medyada ve arama motorlarında en önde olmalarını sağlayacak. Hem iş dünyasındaki markaları ve kişileri hem de influencerları desteklemeyi hedefleyen Murat Can Ünverdi bu alanda da Türkiye'de bir ilki başararak adını bir kez daha sektörde yazdırmayı başardı.