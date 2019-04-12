ING Bank ve Hillside ile iş birliği

ING Bank, leisure' sektörünün önemli şirketlerinden Hillside ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; ING Bank ve Hillside işbirliği, Hillside Beach Club, Hillside City Club, Sanda Spa ve Cinecity sinemalarını kapsıyor. İşbirliği kapsamında Etiler, Olivium ve Kipa Cinecity sinemalarının ismi 'ING Cinecity' olarak değişirken; ING Bank müşterileri artık Hillside bünyesindeki markaların sunduğu hizmetlerden ayrıcalıklı ve indirimli olarak yararlanabilecek.

Alper Gökgöz: "Hillside ile hizmet verdiğimiz sektörlerde memnuniyeti sağlama ortak paydasında buluştuk"

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Müşteri memnuniyetini odağına alan bir banka olarak, sahiplendiği 'iyi hissettirme' misyonuyla faaliyet gösteren Hillside ile güzel bir ortak paydada buluştuğumuza inanıyoruz" dedi.

ING Bank olarak müşteri memnuniyetini odağa alan anlayışlarına, organizasyon yapılarından şubelerine kadar tüm süreçlerine yansıttıklarının altını çizen Gökgöz, "Misafir memnuniyetini her şeyin önünde tutan Hillside markasının, bankamızın marka duruşuyla oldukça uyumlu olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

ING Bank'ın yenilikçi ve öncü ruhunun da Hillside ile önemli ölçüde örtüştüğünü kaydeden Gökgöz, bu iş birliği ile ING müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.