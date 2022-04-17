ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 81 - Semt 77 Yalovaspor: 80

Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yaman, Batuhan Söylemezoğlu
Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 2, Perkins 10, Thomas 12, Gary Browne, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Edwarn Denmon 9, Aldridge 11, Armand 22, Doğukanlı Şanlı 3, Eray Akyüz
Başantrenör: Burak Gören
Semt77 Yalovaspor: Rupnik 20, İsmail Kerem Gülmez 4, Gallinat 22, İlkan Karaman 8, Lee 10, Starks 6, Brown 8, Efe Ergi Tırpanci 2, Mert
Başantrenör: Derviş Gökhan Güney
1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 31-31
3. Periyot: 54-57 (Semt77 Yalovaspor)
Perkins 5 faul (Aliağa Petkimspor )
İsmail Hakkı Ergün