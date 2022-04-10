ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 - Aliağa Petkim: 85

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Ryan Shanahan Luther 7, Jarmar Gulleyx 31, QJ Pettersonx 18, Erik McCreex 19, İsmail Cem Ulusoy 2, Dusan Cantekin, Milton Doyle 12, Orhan Haciyeva
Başatrenör: Tutku Açık
Aliağa Petkim: Josh Perkins 6, Peyton Aldridge 9, Malcolm Thomasx 17, Sean Armandx 18, Sinan Sağlam 5, Hakan Sayılı 9, Marcus Denmon 13, Nusret Yıldırım, Erol Can Çinko 1, Doğukan Şanlı 7
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 22-28 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 51-47 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 71-62 (Gaziantep Basketbol lehine)
Said Vakkas Yağcı