ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 83 - Büyükçekmece Basketbol: 70

Salon: Beşkaza
Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Erdem İlter, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan , Barış Hersek 3, Mustafa Baştürk, Cookx 25, Sercan Ergin 3, Atkinsx 21
Başantrenör: Alkım Ay
Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al 11, Atakan Erdek, Bekir Sabri Karlı, Cengizhan İvedi 11, Okan Sertyalçın, Eldridge, Klobucar 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 4
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 17-9 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 63-38 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)