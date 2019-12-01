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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 68 - Fenerbahçe Beko: 57

ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 68 - Fenerbahçe Beko: 57
ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 68 - Fenerbahçe Beko: 57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 6, Yunus Sonsırma 2, Semih Erden 1, Onuralp Bitim, David Kennedy 16, Jordan Morgan 19, Brandon Triche 3, Tony Taylor 10, Amath Mbaye 11, Alp Karahan, Nusret Yıldırım, Adem Bona
Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Melih Mahmutoğlu 10, Kostas Sloukas 11, Egehan Arna, Derrick Williams 3, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 5, Luigi Datome 3, Joffrey Lauvergne 5, Vladimir Stimac 9
Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 17-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 35-25 (Pınar Karşıyaka lehine)

Salih Yılmazsoy

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