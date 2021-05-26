ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı

Pınar Karşıyaka: Tony Taylor 9, Seketoure Henry 23, Raymar Morgan 13, Amath M'Baye 3, Metecan Birsen 9, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, DJ Kennedy 6

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Danilo Barthel 11, Marko Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 21, Nando De Colo 9, Jan Vesely 5, Tarık Biberovic 4, Kyle O'Quinn 7, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 5, Berkay Candan, Kenan Sipahi 8

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 20-18 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 32-39 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 53-61 (Fenerbahçe Beko lehine)

Ali Gözeten

