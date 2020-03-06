ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Bandırma - İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol