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ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom
20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Bandırma - İTÜ Basket
15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
17.30 Darüşşafaka - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

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