ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka

15.15 Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol

17.30 Galatasaray - Darüşşafaka

20.00 İTÜ Basket - Bandırma

10 Kasım Pazar

13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ

15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş

17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

20.00 Türk Telekom - OGM OrmansporING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.