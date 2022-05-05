İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Son müsabakalar öncesinde play-off'lara kalan takımlar da belli oldu. Buna göre play-off'ta Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor yer aldı.

Ligin 30. haftasında program şöyle:

Yarın

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Tofaş
19.30 Anadolu Efes - Semt77 Yalovaspor
19.30 Bahçeşehir Koleji - Y. Merkezefendi Belediyesi Basket
19.30 Aliağa Petkim - Beşiktaş

7 Mayıs Cumartesi

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko
19.00 Türk Telekom Spor - Galatasaray Nef
19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka
19.00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

Oğuzhan Ort
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.