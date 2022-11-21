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ING House, Şanlıurfa'da açıldı

ING House, Şanlıurfa'da açıldı
ING House, Şanlıurfa'da açıldı

ING Türkiye, dijitalleşme odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adlı hizmet noktalarını açmaya devam ediyor. ING House’un yeni noktası, Şanlıurfa Piazza AVM’de hizmete başladı.

ING Türkiye, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle dijitalleşme odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adlı hizmet noktalarını açmaya devam ediyor. ING House'un yeni noktası, Şanlıurfa Piazza AVM'de hizmete başladı. Yapılan açıklamaya göre, AVM'nin açık olduğu saatler içerisinde, haftanın 7 günü ve 12 saat hizmet verilen noktada, müşteriler ürünler ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabiliyor. ING House hizmet noktaları ile banka, müşterilerinin ve ING müşterisi olmak isteyenlerin sosyalleştikleri alanlarda konumlanarak onların hayatlarına dahil oluyor ve onlara zamandan tasarruf sağlıyor.

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