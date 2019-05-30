ING isminden Bank'ı çıkardı

ismindeki 'Bank' ifadesini kaldırdı. Yapılan açıklamada; şirket, yeni nesil şubeleri, yalın ürünleri, esnek uygulamalarının oluşturduğu iklime paralel şekilde isminde de artık 'Bank' ifadesini taşımayacak. 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu'nda başlatılan değişim sürecine paralel Türkiye'de de isim değişikliğine giden ING, müşteri odaklı olma ve bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi gibi hareket etme vizyonuyla, İstanbul Maslak'taki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki Çağrı ve Operasyon Merkezi ve 223 şubede bu değişimi hayata geçirdiği belirtildi. ING'nin tüm dijital ve yazılı mecraları da bankanın yeni imajını yansıtacak şekilde güncellendi. Bu süreçte, ING Bank A.Ş. olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti.

Teaser kampanyası sonrası değişimi Ozan Güven anlattı

ING, teaser kampanyası sonrası Ozan Güven'in rol aldığı reklam filmi ile; dijital dönüşüm paralelinde müşterilerin birçok eski adeti de hayatından çıkardığını, işletme adının da bu anlayışla değiştiğini anlattı. Reklamda "Artık yalnızca ING'yiz" ifadesi kullanılırken, ING'nin yaşadığı dönüşüm "Sahip olmadıklarımızla gurur duyuyoruz" sözleri ile aktarıldı.