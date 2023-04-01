ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Polat Parlak, Yücel Çilingir, Seda Esen
Fenerbahçe: McBride 25, Vandersloot 17, Stewart 14, Selin Rachel 9, Stokes 8, Alperi 6, Gizem 5, Merve 4, Manolya 2
Başantrenör: Marina Maljkovic
Beşiktaş: Evans 24, Billings 15, Elif Bayram 11, Kübra Sevindik 8, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 5
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 14-27 (Beşiktaş lehine)
Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 65-48 (Fenerbahçe lehine)
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