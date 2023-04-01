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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Yücel Çilingir, Seda Esen

Fenerbahçe: McBride 25, Vandersloot 17, Stewart 14, Selin Rachel 9, Stokes 8, Alperi 6, Gizem 5, Merve 4, Manolya 2

Başantrenör: Marina Maljkovic

Beşiktaş: Evans 24, Billings 15, Elif Bayram 11, Kübra Sevindik 8, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 5

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 14-27 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-48 (Fenerbahçe lehine)

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