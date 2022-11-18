ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Nesine Aydın'a konuk olacak. Galatasaray da evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Hafta Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor müsabakasıyla tamamlanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın programı şöyle:
13.00 Nesibe Aydın - Fenerbahçe
13.30 Beşiktaş - Rize Belediyesi
14.00 Antalya Toroslar Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor
14.30 Bursa Uludağ Basketbol - Emlak Konut
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Botaş
16.00 Galatasaray - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
19.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor
Oğuzhan Ort
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